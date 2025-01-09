GSS düzenlemesi Meclis'ten geçti! Aile hekimliklerinde yeni dönem
TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Teklif kabul edilerek yasalaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı. Ayrıca kabul edilen düzenleme ile Aile hekimleri artık tamamlayıcı tıp hizmeti de verebilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Teklif kabul edilerek yasalaştı.
Düzenlemeye göre sağlık hizmeti almak üzere müracaat edenlerin, sağlık hizmetlerinin gereği olarak verileri işlenebilecek. Acil haller haricinde haftada 40 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burs verilen uluslararası öğrenciler bursluluk statülerinin devam ettiği sürelerde genel sağlık sigortalısı sayılacak. Genel sağlık sigortası primleri, belirlenen prime esas kazanç alt sınırının yüzde 4'ü olacak.
Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.
AİLE HEKİMLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle de yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.
Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.
Bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden tahsil edilecek gelirler il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak hesaba yatırılacak. Bu hesapta toplanan gelirlerin, sağlık hizmet sunumu için harcanma kriterleri, aile sağlığı merkezi giderlerinde kullanılması da dahil aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına dağıtılabilecek miktarları, dağıtım ve harcamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenecek.
SGK ile bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının, borsaların veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıklarla veri paylaşımı yapılabilecek.
Sigortalılığı 31 Aralık 2008 (dahil) tarihinden önce başlayan, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Kanun Teklifi; sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına önemli düzenlemeler içermektedir. Süreç boyunca emeği olan ve destek veren tüm Milletvekillerimize teşekkür ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile yılı ne demek, ne anlama geliyor? 2025 Aile Yılı müjdeleri neler, açıklandı mı?
- Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat boykotu nedir, nasıl yapılır? e-Devlet haksız kazanç artışı şikayet ekranı
- İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? Kamu işçisine 2025 ikramiye ödemeleri ne zaman?
- Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet'ten vizeli, vizesiz seyahat avantajı: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...
- Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak'a kadar kim ne kadar alacak?
- Dul ve Yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı dul ve yetim aylığı %75-50-25 oranlarda hesaplama
- Bekçi alımı son durum ne? Bekçi alımı bu yıl olacak mı, şartları neler?
- Ocak dolunayı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Ocak ayı dolunayı saat kaçta?
- Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın
- Emekliye yeni zam tablosu oluştu! 4A-4B'liye kuruşu kuruşuna kök maaş hesabı: 12.500, 14.000, 16.750 TL alana...
- Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi
- Talisca'yı unutturacak transfer geliyor! Fenerbahçe'ye hayırlı olsun