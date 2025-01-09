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GSS düzenlemesi Meclis'ten geçti! Aile hekimliklerinde yeni dönem

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 01:34 Güncelleme: 09.01.2025 01:38
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GSS düzenlemesi Meclis’ten geçti! Aile hekimliklerinde yeni dönem

TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Teklif kabul edilerek yasalaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı. Ayrıca kabul edilen düzenleme ile Aile hekimleri artık tamamlayıcı tıp hizmeti de verebilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Teklif kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeye göre sağlık hizmeti almak üzere müracaat edenlerin, sağlık hizmetlerinin gereği olarak verileri işlenebilecek. Acil haller haricinde haftada 40 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

GSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi | Fotoğraf-AAGSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi | Fotoğraf-AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burs verilen uluslararası öğrenciler bursluluk statülerinin devam ettiği sürelerde genel sağlık sigortalısı sayılacak. Genel sağlık sigortası primleri, belirlenen prime esas kazanç alt sınırının yüzde 4'ü olacak.

Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

AİLE HEKİMLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle de yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

GSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi | Fotoğraf-AAGSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi | Fotoğraf-AA

Bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden tahsil edilecek gelirler il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak hesaba yatırılacak. Bu hesapta toplanan gelirlerin, sağlık hizmet sunumu için harcanma kriterleri, aile sağlığı merkezi giderlerinde kullanılması da dahil aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına dağıtılabilecek miktarları, dağıtım ve harcamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenecek.

SGK ile bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının, borsaların veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıklarla veri paylaşımı yapılabilecek.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008 (dahil) tarihinden önce başlayan, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Bakan Işıkhan'ın X hesabından yapılan paylaşım | Ekran Görüntüsü-A HaberBakan Işıkhan'ın X hesabından yapılan paylaşım | Ekran Görüntüsü-A Haber

BAKAN IŞIKHAN'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kanun Teklifi; sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına önemli düzenlemeler içermektedir. Süreç boyunca emeği olan ve destek veren tüm Milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

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GSS düzenlemesi Meclis’ten geçti! Aile hekimliklerinde yeni dönem GSS düzenlemesi Meclis’ten geçti! Aile hekimliklerinde yeni dönem GSS düzenlemesi Meclis’ten geçti! Aile hekimliklerinde yeni dönem
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