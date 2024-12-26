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Zorunlu GSS prim borçları siliniyor! TBMM'de kabul edildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 13:20 Güncelleme: 26.12.2024 13:30
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Zorunlu GSS prim borçları siliniyor! TBMM’de kabul edildi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda (GSS) önemli değişiklikler öngören 28 maddelik yasa teklifi dün kabul edildi. Buna göre; 1 milyon 784 bin 614 zorunlu Genel Sağlık Sigortalı vatandaşın, 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu silinecek.

AA muhabirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle, 2014 yılına ait borçlar terkin edilecek.

Zorunlu GSS prim borçları siliniyor! TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasada yer alan hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Zorunlu GSS prim borçları siliniyor! TBMM’de kabul edildi

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek.

Zorunlu GSS prim borçları siliniyor! TBMM’de kabul edildi

Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.

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Zorunlu GSS prim borçları siliniyor! TBMM’de kabul edildi Zorunlu GSS prim borçları siliniyor! TBMM’de kabul edildi Zorunlu GSS prim borçları siliniyor! TBMM’de kabul edildi
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