Bakan Bayraktar'dan Suriye açıklaması! "Doğal gaz ihraç edebiliriz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada Suriye'de ihtiyaçları tespit edildikten sonra işe koyulacaklarını belirterek "Suriye'ye 1 sene içinde doğal gaz ihraç edebiliriz." dedi.

Ayrıca Bakan Bayraktar Suriye'ye gideceğini de açıkladı.

"SURİYE'NİN YATIRIMLARA İHTİYACI VAR"

Bakan Bayraktar'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Halep'te elektrik yok, elektrik hatları yok. Savaş öncesinde tesis ettiğimiz iletim hatları vardı. Biz önümüzde 6 aydaki süreçte yaklaşık 500 megavata kadar elektrik ihraç edebiliriz. Hem doğal gazda hem elektrikte üretimden dağıtıma kadar bir planda çalışıyoruz. Hem Türkiye'deki hem de farklı ülkelerden gelecek yatırımları teşvik ediyoruz. Suriye'nin şu andaki fotoğrafını tespit ettik. Bu tespit bağlamında ne yapılması lazım? Şu an bu çalışmaları yürütüyoruz.

Uluslararası finansmanın buraya gelmesi söz konusu. Şu andaki yönetimin desteklenmesi bu açıdan önemli. Konuşabilecek bu anlamda hukuki altyapıyı tesis edebilmek önemli. Biz o gün gelecekmiş gibi çalışıyoruz. Aslında Suriye'nin altyapısı için BM'nin yakın zamanda yaptığı bir çalışma var yaklaşık 400 - 500 milyar dolarlık bir altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Suriye'nin kendi kaynaklarını kullanabileceği yatırımlara da ihtiyaç var.

SURİYE'YE ZİYARET DÜŞÜNÜYORUZ

Belli bölgeler çok kötü. Belli yerlerde de altyapı var ama rehabilite edilmesi lazım. Kapasite yetersiz. İnsanlar şuan günün büyük çoğunluğunda elektrik kullanamıyor. Bizim de orada muhataplarımız netleştikten sonra biz de ziyareti düşünüyoruz.

GABAR'DA ÜRETİM 71 BİN VARİLE ÇIKTI

Gabar'da nereyi kazsak petrol çıkıyor. Gabar'da günlük üretim 71 bin varile çıktı. Gabar'da yıllık 2 milyar dolarlık üretim yapılıyor.

Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında üretimimiz var.