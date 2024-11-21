“Daltonlar" suç örgütü lideri Rusya'da yakanlandı! Türkiye iadesini istedi

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranırken Rusya'nın Başkenti Moskova'da yakalanan ve tutuklanan "Daltonlar" Suç Örgütü'nün firari lideri "Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir (27) hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında iddianame düzenlenen Berat Can Gökdemir'in iadesiyle ilgili Rusya Yetkili Adli Makamları'na Berat Can Gökdemir hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını içeren yazı gönderildi. Berat Can Gökdemir'in Türkiye Cumhuriyeti'ne iadesi istendi. "Birden Fazla Kişiyle Birlikte, Silahla ve Örgütün Oluşturduğu Korkutucu Güçten Yararlanılarak ve Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İştirak Halinde Yağmaya Teşebbüs, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Silahla Birden Fazla Kişiyle Birlikte Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçları kapsamında hazırlanan iddianamede suç örgütünün lideri Berat Can Gökdemir için 32 yıl hapis cezası istendi.

BARIŞ BOYUN İLE İLİŞKİSİ ANLATILDI

İddianamede; Berat Can Gökdemir'in bir başka suç örgütü lideri olan, önceleri birlikte faaliyetler yürüttüğü, ardından ise ters düşerek husumetli duruma düştüğü iddia edilen Barış Boyun ile geçmişi ve ilişkisine dair detaylar da aktarıldı. Son olarak İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu, örgütün lideri olduğu, hakkında dava açıldığı, Berat Can Gökdemir'in o dönem (2022) örgütte "Yönetici" konumunda olduğu ve Berat Can Gökdemir'in Barış Boyun'un adını kullanarak ve korkutucu gücünden faydalanarak talimatlarını örgütün üyelerine aktardığı ve gerçekleşmesini sağladığı vurgulandı. Suç örgütünün amacının; ticaretle uğraşan ve iş insanı olan belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğunun altı çizildi. Önce tehdit ettikleri iş yerleri ve varlıklı insanlardan ikişer milyon lira haraç isteyen, para vermeyen kişilerin iş yerlerini ve araçlarını motosikletli silahlı saldırılara kurşunlayan, bu şekilde çok sayıda suça karışan ve mağdurlara ticari olarak zarar vermeyi hedefleyen suç örgütünün amacının haksız kazanç sağlamak olduğu belirtildi.

İtalya'da yakalanan Barış Boyun (A Haber-arşiv)

ALEYHİNDEKİ DELİLLER AKTARILDI

Sabah'ın haberine göre; Berat Can Gökdemir'in özellikle İstanbul Bahçelievler'de faaliyet yürüten ve hırsızlık ile uyuşturucu suçlarına karışan kişilerin ağabeyi pozisyonunda olduğu, daha sonra ters düştüğü Barış Boyun ile bir dönem birlikte hareket ettiği, talimatlarıyla suç eylemlerinin gerçekleşmesinde organizatörlük yaptığı ifade edildi. Rusya resmi makamlarına gönderilen iade yazısında sanığın yargılandığı suçların siyasi, askeri veya mali nitelikte olmadığı vurgulanırken, sanık aleyhindeki deliller de aktarıldı. Yazıda "Söz konusu iddianame ile mahkememizde kamu davası açılmış olup, sanık kaçak olduğu için açılan kamu davası sonuçlandırılamamaktadır" ifadelerine yer verildi ve "İç hukukumuzda öngörülen tüm yasal haklara sahiptir" vurgusu yapıldı. Rusya Yetkili Adli Makamları'na gönderilen yazıda; karıştığı bazı suçlar detaylı bir şekilde anlatılan "Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir'in yargılanabilmesi için iadesi rica edilirken, iade kararı için ek bilgi veya belgeye ihtiyaç duyulması halinde talep edilmesi ve süre istenmesi vurgulandı.