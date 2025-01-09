CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı
Daha önce taciz haberleriyle gündeme gelen CHP'de yine bir taciz olayı yaşandı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde geçen ay BBB TV (Bursa Büyükşehir Belediye TV) sorumlusu olarak göreve başlayan 50 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mustafa Buçan, aynı televizyon kanalında muhabir olarak çalışan 23 yaşındaki E.S. isimli genç kızı mesajlarla taciz etti. Genç kız yaşadığı kabus dolu günlerini anlattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin reklam ve tanıtım işleri için kurulan BBB TV'de (Bursa Büyükşehir Belediye TV) geçen ay metin yazarı ve sorumlu olarak işe başlayan Mustafa Buçan'ın, aynı kanalda muhabir olan E.S.'yi attığı mesajlarla taciz ettiği ortaya çıkmıştı.
Sabah'ın haberine göre Taciz skandalının yankıları sürerken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından işten kovulan genç kız, işyerinde yaşadığı kabus gibi günleri anlattı.
KABUS DOLU ANLARI ANLATTI
Uğradığı taciz olayının kurum dışında duyulmasının ardından iş akdine son verilen genç muhabir, "Ben 2022 yılının Şubat ayında Belediyenin Basın dairesinde muhabir olarak çalışmaya başladım. Mustafa Buçan ise yaklaşık 40 gün önce çalıştığım birime metin yazarı olarak işe alındı. Görev tanımı metin yazarı olmasına rağmen birimde yöneticilik yapıyordu. İlk günlerden itibaren bana yakın olmaya başladı. İş gereği diyerek benim telefon numaramı aldı. "Seninle çalışmak istiyorum" diyerek sürekli benimle vakit geçirmeye çalıştı. Bir reklam ve tanıtım projesiyle ilgili, benim alanım olmamasına rağmen o projede benimle çalışmak istediğini söyledi. Kendisi benim amirim pozisyonunda olduğu için mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Daha sonra sosyal medya hesaplarımdan takip etmeye başladı. Daha önce yaptığım tüm paylaşımları peş peşe beğenmeye başladı. Aynı günün gece saatlerinde ise bana DM'den mesaj attı" dedi.
"MESAJI GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"
Mustafa Buçan tarafından sosyal medya hesabı üzerinden de adeta kıskaca alınan genç muhabir, "Paylaşımlarımın hepsini beğendiği günün gecesi saat 22:14'te bana DM'den mesaj geldi. Mesajı açtığımda adeta şoke oldum. Bana, "Merhaba rakı içiyorsan misafirim ol, yetenekli kız. Yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesaj atmış. Mesajı okur okumaz kendisini hemen takipten çıkarttım. Ardından da telefonuma mesajlar attı. 'Merhaba, yanlış bir şey mi dedim. Beni Instagram'dan da sildin, neyse canın sağ olsun' yazdı" dedi.
"HEM TACİZE UĞRADIM, HEM İŞİMDEN OLDUM"
Yaşadığı taciz olayının ertesi gün iş yerinde amirlerine bildiren E.S, "Olanlardan sonra kendisiyle bir daha hiç muhatap olmadım. Kısa bir süre sonra, yerel bir gazetede taciz haberi çıktı. Haber üzerine benden savunma istediler. Medyaya kim duyurdu bunu? diye sordular. Ben bu konu hakkında basına hiçbir şey duyurmadığımı, olayı aileme bile anlatmadığımı söyledim. Zaten çok geçmeden de tarafıma bir tebligat gönderildi. İşime son verildiğini öğrendim. Hem tacize uğradım hem de işimden oldum" dedi.
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