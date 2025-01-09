CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde taciz! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı

CHP'li Mustafa Buçan'ın taciz ettiği E.S. (AHABER ARŞİV)

KABUS DOLU ANLARI ANLATTI

Uğradığı taciz olayının kurum dışında duyulmasının ardından iş akdine son verilen genç muhabir, "Ben 2022 yılının Şubat ayında Belediyenin Basın dairesinde muhabir olarak çalışmaya başladım. Mustafa Buçan ise yaklaşık 40 gün önce çalıştığım birime metin yazarı olarak işe alındı. Görev tanımı metin yazarı olmasına rağmen birimde yöneticilik yapıyordu. İlk günlerden itibaren bana yakın olmaya başladı. İş gereği diyerek benim telefon numaramı aldı. "Seninle çalışmak istiyorum" diyerek sürekli benimle vakit geçirmeye çalıştı. Bir reklam ve tanıtım projesiyle ilgili, benim alanım olmamasına rağmen o projede benimle çalışmak istediğini söyledi. Kendisi benim amirim pozisyonunda olduğu için mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Daha sonra sosyal medya hesaplarımdan takip etmeye başladı. Daha önce yaptığım tüm paylaşımları peş peşe beğenmeye başladı. Aynı günün gece saatlerinde ise bana DM'den mesaj attı" dedi.