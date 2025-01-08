CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde taciz! Genç kızı işten çıkardılar

Genç kızı taciz eden Mustafa Buçan'ın ise bir süre izine ayrıldığı öğrenildi. Yaşadığı tacizi anlatan E.S. "Göreve başladıktan hemen sonra numaramı istedi. Sonrasında görev tanımımda olmamasına rağmen sürekli olarak bana 'seninle çalışmak istiyorum dedi. Benimle ilgisi olmayan bir kurguda bile ısrarla benimle çalışmak istiyordu. Sonrasında sosyal medyadan beni takip etmeye ve fotoğraflarımı beğenmeye başladı. 'Rakı içiyorsan bir gün misafirim ol. Yetenekli kız, yoksa yemek ısmarlayayım sana' mesajları gönderdi. Rahatsız oldum ve engelledim. İşe ilk başladığı günlerde 'burada çalışan kadınların hangisi evli, hangisi bekar' diye soruşturduğu için mesafeliydim. Yöneticilerime durumu bildirdim, sonrasında sözleşmem feshedildi. Beni taciz eden kişi yüzünden bu şekilde işimden kovuldum. O kişiden şikayetçi oldum ve uzaklaştırma istedim" dedi.