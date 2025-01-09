Trabzon’da son dakika deprem AFAD | 9 Ocak Ortahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Gümüşhane, Rize, Bayburt, Giresun...

Trabzon'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşları endişelendirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen veriler ışığında, depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgiler netleşti. Depremin merkez üssü ve diğer ayrıntılar sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Trabzon'daki depreme dair son gelişmeler....
Depremin Merkez Üssü ve Büyüklüğü
AFAD, Trabzon'da saat 07:02'de 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklük 3.3 (ML)
Yer Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon)
Tarih(UTC) 09-01-2025 04:02:40
Enlem 41.1214
Boylam 39.7561
Derinlik 9.13 (KM)
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-01-09 07:02:40 41.12139 39.75611 9.13 ML 3.3 Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon)
2025-01-09 06:58:08 39.34278 42.435 7.0 ML 2.3 Malazgirt (Muş)
2025-01-09 06:23:20 38.09556 27.23028 7.0 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2025-01-09 06:19:06 35.26694 26.27694 8.03 ML 2.3 Akdeniz
2025-01-09 06:12:17 39.68389 26.40167 10.25 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2025-01-09 06:05:19 36.47556 36.03 7.0 ML 1.1 Arsuz (Hatay)
2025-01-09 05:39:38 40.42556 28.86917 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.88 km] Mudanya (Bursa)
2025-01-09 05:37:40 39.38306 26.16472 7.29 ML 1.5 Ege Denizi - [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-09 05:11:26 41.01028 38.72028 11.03 ML 1.4 Karadeniz - [05.34 km] Tirebolu (Giresun)
2025-01-09 05:09:34 37.01389 29.65111 7.0 ML 0.9 Çavdır (Burdur)
2025-01-09 05:07:41 37.89861 27.58028 7.0 ML 2.3 Germencik (Aydın)
2025-01-09 04:48:00 38.30639 42.55972 6.99 ML 1.1 Tatvan (Bitlis)
2025-01-09 04:46:55 39.60222 38.78778 7.08 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
2025-01-09 04:40:45 38.54333 28.23722 8.54 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-09 04:19:45 38.0675 38.38972 10.93 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-09 04:17:11 37.39361 37.09333 9.55 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-09 04:15:39 38.3025 37.26417 6.53 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-09 04:06:13 38.61056 39.61139 7.06 ML 2.0 Merkez (Elazığ)
2025-01-09 04:04:59 38.54278 28.28194 6.98 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-09 03:52:39 36.13417 39.67611 7.0 ML 2.0 Rakka (Suriye) - [68.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2025-01-09 03:40:13 38.15417 38.60611 7.01 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-01-09 03:28:11 38.91278 30.06028 6.96 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya)
2025-01-09 03:18:11 36.19444 39.39139 7.6 ML 1.9 Rakka (Suriye) - [55.19 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2025-01-09 03:07:58 39.685 26.40889 9.27 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2025-01-09 02:50:56 40.74111 34.02556 12.96 ML 1.0 Yapraklı (Çankırı)
2025-01-09 02:22:16 38.30944 38.19 6.35 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-09 02:16:01 38.09889 38.31556 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-09 02:13:34 37.11528 36.90472 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-09 02:10:36 37.145 28.79639 6.98 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
2025-01-09 01:58:57 38.51972 28.22028 8.3 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2025-01-09 01:56:25 38.15917 38.64139 8.59 ML 2.5 Pütürge (Malatya)
2025-01-09 01:33:28 38.88583 27.94556 7.01 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2025-01-09 01:20:21 34.90167 36.53389 8.99 ML 2.3 Humus (Suriye) - [111.64 km] Yayladağı (Hatay)
2025-01-09 01:19:48 39.91639 27.58528 6.99 ML 1.5 Balya (Balıkesir)
2025-01-09 01:18:21 37.77 26.95028 7.02 ML 1.1 Ege Denizi - [24.88 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-09 01:18:21 39.88972 41.75528 6.97 ML 1.2 Pasinler (Erzurum)
2025-01-09 01:04:42 38.195 37.3375 7.02 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-09 00:52:28 38.73778 39.93167 12.32 ML 1.2 Kovancılar (Elazığ)
2025-01-09 00:51:48 38.22306 38.13056 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)