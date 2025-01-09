Trabzon’da son dakika deprem AFAD | 9 Ocak Ortahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Gümüşhane, Rize, Bayburt, Giresun...

Trabzon'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşları endişelendirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen veriler ışığında, depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgiler netleşti. Depremin merkez üssü ve diğer ayrıntılar sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Trabzon'daki depreme dair son gelişmeler....