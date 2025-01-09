ANKA Roketsan füzesiyle vurdu! 15 bin feetten tam isabet

ANKA, 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurdu (A Haber arşiv)

Açıklamada, ANKA'nın 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurduğuna dikkat çekilerek, "Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. Roketsan'ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz." denildi.