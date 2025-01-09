Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 9 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve eroin ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.