09 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 12:31
ABONE OL
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 9 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve eroin ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör