09 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Bakan Hakan Fidan KKTC'de temaslarına devam ediyor

Bakan Hakan Fidan KKTC'de temaslarına devam ediyor

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 14:10
ABONE OL
Bakan Hakan Fidan KKTC’de temaslarına devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, temasları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Hakan Fidan KKTC’de temaslarına devam ediyor Bakan Hakan Fidan KKTC’de temaslarına devam ediyor Bakan Hakan Fidan KKTC’de temaslarına devam ediyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör