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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 09:43
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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 40 litre gümrük kaçağı alkol, kazı malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Babaeski, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 40 litre gümrük kaçağı alkol, kazı malzemeleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
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