Başkan Erdoğan’dan CHP liderine Suriyeliler tepkisi: Kara cehalet örneği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İdareciler Günü Programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Siz valilerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın tamamına sevgilerimi iletiyorum.

10 Ocak İdareciler Gününü şimdiden tebrik ediyorum. Valilerimize, kaymakamlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Türkiye umudun adıdır. Devlet milletlerin akıl idaresinin tecessüm ettiği bir yapıdır, bizim devlet tasavvurumuz hiçbir zaman maddeye dayalı bir anlayış üzerine kurulmadı.

Devlet anlayışımızın öznesi insandır, insanlık onurudur. Mazlumun derdine derman olmaya çalışıyoruz.

Milletin hayır duası devletin en güçlü hazinesidir. Milletin bedduasını alan ise ne bu dünyada ne de ahirette iflah olur.

Binlerce yıllık kadim devlet anlayışımız idarecilik ve teşkilatlanma anlamında bir birikimin taşıyıcısıdır.

Makam odasına sıkışıp kalmamanızı rica ediyorum.

28 Şubat uygulamalarının yeri günümüz Türkiye'sinde yeri yoktur.

Suriye'de yeni bir döneme girildi. Gün geçmiyor ki Suriye'de ülkenin bir yerinden toplu mezar çıkmasın, Baas rejimin kanlı uygulamalarının kanıtları ortaya saçılmasın.

Savaştan kaçan mazlumlara 13 yıl boyunca kol kanat gerdik. Ana muhalefet ise onları hep kovmanın gayreti içinde oldu. CHP Genel Başkanının "Esad gitti Suriyeliler'de gitsin" sözü vicdansızlıktan öte kara cehalet örneğidir.