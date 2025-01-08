08 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan TMV Başkanı Birol Akgün'ü kabul etti!

Başkan Erdoğan TMV Başkanı Birol Akgün'ü kabul etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.01.2025 18:57 Güncelleme: 08.01.2025 19:00
ABONE OL
Başkan Erdoğan TMV Başkanı Birol Akgün’ü kabul etti!

Başkan Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Birol Akgün'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Birol Akgün'ü kabul etti.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Trumptan Başkan Erdoğan açıklaması!Trumptan Başkan Erdoğan açıklaması!
Başkan Erdoğan Barzaniyi kabul ettiBaşkan Erdoğan Barzaniyi kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan TMV Başkanı Birol Akgün’ü kabul etti! Başkan Erdoğan TMV Başkanı Birol Akgün’ü kabul etti! Başkan Erdoğan TMV Başkanı Birol Akgün’ü kabul etti!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör