08 Ocak 2025, Çarşamba
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Ağırlama sözü vermişti! Başkan Erdoğan camilerin temizliği yapan Sultan Bayat'ı kabul etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 19:34
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Ağırlama sözü vermişti! Başkan Erdoğan camilerin temizliği yapan Sultan Bayat’ı kabul etti

Daha önce Külliye'de ağırlayacağı konusunda söz veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ

Camilerin temizlik hizmetini yapan Sultan Bayat, Erdoğan'ın geçen yılki Afyonkarahisar ziyaretinde aracının önünü kesmişti.

Başkan Erdoğan da Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlama sözü vermişti.

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Ağırlama sözü vermişti! Başkan Erdoğan camilerin temizliği yapan Sultan Bayat’ı kabul etti Ağırlama sözü vermişti! Başkan Erdoğan camilerin temizliği yapan Sultan Bayat’ı kabul etti Ağırlama sözü vermişti! Başkan Erdoğan camilerin temizliği yapan Sultan Bayat’ı kabul etti
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