Ankara’da kritik görüşme: Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul edecek

Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek.

BİRÇOK KRİTİK BAŞLIK MASADA

Görüşmede bölgesel konular ele alınacak. Terörle mücadele ve PKK konusu başta olmak üzere birçok kritik başlığın görüşmede ele alınması bekliyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler görüşülecek.

Barzani, Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bakanlıkta bir araya gelecek.

Türkiye üzerinden petrol sevkiyatlarının yeniden başlanmasının da bu görüşmede ele alınabileceği belirtiliyor.