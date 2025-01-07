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Ankara'da kritik görüşme: Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul edecek

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 07.01.2025 10:44 Güncelleme: 07.01.2025 11:23
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Ankara’da kritik görüşme: Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek. A Haber muhabiri Murat Sekban kritik görüşmede ele alınacak konulara ilişkin detayları aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek. Program Ankara'da saat 14.00'te başlayacak.

ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME!

A Haber muhabiri Murat Sekban, bugün gerçekleşecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulüne ilişkin detayları aktardı.

Bugün Ankara önemli bir ismi ağırlayacak. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak geliyor. En son Ankara ziyaretini 17 Ekim 2024 tarihinde yapmıştı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek kabulünde önemli bir yere sahip olduğunu da belirtmiş olalım.

Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek.Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek.

BİRÇOK KRİTİK BAŞLIK MASADA

Görüşmede bölgesel konular ele alınacak. Terörle mücadele ve PKK konusu başta olmak üzere birçok kritik başlığın görüşmede ele alınması bekliyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler görüşülecek.

Barzani, Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bakanlıkta bir araya gelecek.

Türkiye üzerinden petrol sevkiyatlarının yeniden başlanmasının da bu görüşmede ele alınabileceği belirtiliyor.

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Ankara’da kritik görüşme: Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul edecek Ankara’da kritik görüşme: Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul edecek Ankara’da kritik görüşme: Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul edecek
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