Ankara'da kritik görüşme: Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek. A Haber muhabiri Murat Sekban kritik görüşmede ele alınacak konulara ilişkin detayları aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek. Program Ankara'da saat 14.00'te başlayacak.
A Haber muhabiri Murat Sekban, bugün gerçekleşecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulüne ilişkin detayları aktardı.
Bugün Ankara önemli bir ismi ağırlayacak. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak geliyor. En son Ankara ziyaretini 17 Ekim 2024 tarihinde yapmıştı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek kabulünde önemli bir yere sahip olduğunu da belirtmiş olalım.
BİRÇOK KRİTİK BAŞLIK MASADA
Görüşmede bölgesel konular ele alınacak. Terörle mücadele ve PKK konusu başta olmak üzere birçok kritik başlığın görüşmede ele alınması bekliyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler görüşülecek.
Barzani, Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bakanlıkta bir araya gelecek.
Türkiye üzerinden petrol sevkiyatlarının yeniden başlanmasının da bu görüşmede ele alınabileceği belirtiliyor.
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