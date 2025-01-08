08 Ocak 2025, Çarşamba
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Bakan Güler Alman mevkidaşı ile görüştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 17:45
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Bakan Güler Alman mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Bakan Güler Alman mevkidaşı ile görüştü Bakan Güler Alman mevkidaşı ile görüştü Bakan Güler Alman mevkidaşı ile görüştü
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