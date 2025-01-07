CHP’nin bankamatik yuvası Esenyurt’ta skandal olay! 4 yıl işe gitmeden 2 milyon maaş aldı

Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş (Ajanslar)

Esenyurt Belediyesi'nde yeni yönetimin gelmesiyle birlikte her hafta başka bir skandal ortaya çıkıyor. Esenyurt Belediyesi'nde bu kez de işe gelmeden maaş alanlar listesi ortaya çıktı.

CHP'li Ahmet Özer'in ardından görevi devralan yeni yönetim çalışan listesinde görünüp işe hiç gelmediği halde maaş ve mesai alan bir grupla karşılaştı. Bu kişilerin başında 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş'ın da olduğu dikkat çekti.

21 Aralık 2020 tarihinde işe girişi yapılan - 2024 yılına kadar maaş alan ve tek bir gün dahi işe gitmeyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş'ın hem mesaiye gelmeyip üstüne bir de fazla mesai yazdırarak haksız kazanç elde etmiş olduğu saptandı.