CHP'nin bankamatik yuvası Esenyurt'ta skandal olay! 4 yıl işe gitmeden 2 milyon maaş aldı
Terör örgütü üyeliği nedeniyle görevden el çektirilen ve cezaevinde bulunan CHP'nin eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından göreve gelen yeni yönetim, skandalları tek tek ortaya çıkarmaya devam ediyor. CHP'li Ahmet Özer'in ardından görevi devralan yeni yönetim çalışan listesinde görünüp işe hiç gelmediği halde maaş ve mesai alan bir grupla karşılaştığı iddia edildi. Bu kişilerin başında 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş'ın da olduğu dikkat çekti.
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.
Esenyurt Belediyesi'nde yeni yönetimin gelmesiyle birlikte her hafta başka bir skandal ortaya çıkıyor. Esenyurt Belediyesi'nde bu kez de işe gelmeden maaş alanlar listesi ortaya çıktı.
CHP'li Ahmet Özer'in ardından görevi devralan yeni yönetim çalışan listesinde görünüp işe hiç gelmediği halde maaş ve mesai alan bir grupla karşılaştı. Bu kişilerin başında 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş'ın da olduğu dikkat çekti.
21 Aralık 2020 tarihinde işe girişi yapılan - 2024 yılına kadar maaş alan ve tek bir gün dahi işe gitmeyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş'ın hem mesaiye gelmeyip üstüne bir de fazla mesai yazdırarak haksız kazanç elde etmiş olduğu saptandı.
CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DÖRT YILDA 2 MİLYONA YAKIN ÜCRET ALDI
Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş'ın işe gelmeden dört yılda haksız yere 2 milyona yakın ücret kazandığı bunu da işe gelmeden elde edilen ettiği ortaya çıktı.
İBB MECLİS ÜYESİ
Erdinç Aktaş'ın 31 Mart 2024'teki yerel seçimler nedeniyle işten ayrıldığı, bu kapsamda Esenyurt'tan meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi. seçimlerin ardından Aktaş Esenyurt Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Aynı zamanda İBB meclisine girdi. Aktaş'ın Esenyurt Belediyesi'nde Kültür Sanat ve Eğitim Komisyonu Başkanı olduğu görüldü.
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ CHP GENÇLİK KOLLARINA TAHSİS EDİLMİŞ
Yeni yönetim göreve gelmeden görevini bırakan Erdinç Aktaş'ın yerine de terör örgütü PKK bağlantıları nedeniyle görevinden alınan Ahmet Özer döneminde Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı İsmail Araç getirilmiş. Araç'ın da işe gelmeden maaş aldığı, hiçbir şekilde mesai kurallarına uymadığı ortaya çıktı. Esenyurt'ta yeni yönetimin bankamatik memurlarını ortaya çıkarmasıyla İsmail Araç da apar topar görevinden ayrıldı.
AKRABA ÇİFTLİĞİNE ÇEVİRMİŞTİ
Sabah'ın haberine göre; Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yakınlarını torpille işe aldığı ortaya çıkmış ve bu günlerce konuşulmuştu. Kızı Serap Özer'in Medya ve İletişim Müdürü, Oğlu Serhan Özer Fen İşleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Danışman, Kardeşi Azad Özer: Koruma Sorumlusu, Yeğeni Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü, Dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın İşyeri Ruhsat Müdürü, yeğeni Savaş Çağlar'ın önce İmardan Sorumlu Danışman, daha sonra Teknik İşler ve İmar Müdürü olarak görev verme skandalının ardından Esenyurt'ta yeni bir skandal patlak verdi.