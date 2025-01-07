Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KKTC’ye ziyaret!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (A HABER ARŞİV)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 77., 78. ve son olarak 2024 yılında düzenlenen 79. BM Genel Kuruluna hitaplarında, uluslararası topluma bir an önce KKTC'nin tanınması çağrısında bulunmuştu. Cenevre'de 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenen gayriresmi 5+BM formatındaki toplantıda, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki Kıbrıs Türk tarafı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıklamış ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair iki devletli çözüm vizyonunu ortaya koymuştu. Türkiye tarafından da tam destek verilen iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde, yarım asırdır denenen federasyon temelli müzakere süreçlerinin bugüne kadar Ada'ya çözüm getiremediği, Ada'da halihazırda esasen iki ayrı devlet ve iki ayrı toplum bulunduğu, Kıbrıs meselesine Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulabilmenin yolunu açacak resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği vurgulanıyor.