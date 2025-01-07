Bakan Göktaş duyurdu: 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak

Devlet aileyi korumak adına yeni adımlar atmaya hazırlanıyor (AA)

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalarla "aile" konusuna gösterdikleri önemin altını çizen Göktaş, 8'inci Aile Şurası'nı gerçekleştirdiklerini ve şura çıktılarını kullanarak, "Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı yürürlüğe koyduklarını aktardı.

Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan bu eylem planının Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı'mızın BM kürsüsünde 'Aileye sahip çıkmak, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır' ifadeleriyle, ailenin korunmasının önemine işaret eden ilk lider olmasını takiben, biz de böyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine sonrası açıkladığı gibi ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir ilki daha gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"AİLE BAĞLARI VE DAYANIŞMASI GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ"

Bakan Göktaş, Türk milletinin "aile" konusuna özel bir hassasiyeti olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Aile bağları ve dayanışması güçlü bir milletiz. Fakat özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Ailemizin birliğini, bütünlüğünü, refahını etkileyen ve toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı devlet olarak gereğini yapmamız gerektiğine şüphe yok. Dolayısıyla aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor."