07 Ocak 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'de 47 il yönetimi belli oldu! Tüm gözler şubat ayındaki kongrede

AK Parti'de 47 il yönetimi belli oldu! Tüm gözler şubat ayındaki kongrede

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 11:59 Güncelleme: 07.01.2025 12:21
ABONE OL
AK Parti’de 47 il yönetimi belli oldu! Tüm gözler şubat ayındaki kongrede

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre süreci, 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayıp 30 Kasım 2024'ten itibaren il kongreleriyle devam ediyor. Şu ana kadar 47 ilin yeni yönetimi belirlenirken kongrelerin ilki, deprem bölgesi illeri olan Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yapıldı. Başkan Erdoğan şu ana kadar 13 il kongresine katılırken 30 ili daha ziyaret etmesi bekleniyor. Sürecin 23 Şubat 2025'teki yapılacak büyük kongreyle tamamlanması bekleniyor.

Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana il kongreleriyle devam eden 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde şu ana kadar 47 ilin yeni yönetimi belirlendi.

47 İL KONGRESİ TAMAMLANDI

AK Parti'de ana kademe, kadın ve gençlik kollarında önemli değişimlerin yaşandığı, partinin "büyüdüğü, güçlendiği ve kadrolarını tahkim ettiği" dönem olarak nitelendirilen kongre süreci devam ediyor.

Bu kapsamda 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana da il kongreleriyle devam eden süreçte 47 ilde kongre yapıldı.

AK Parti'de büyük kongre hazırlıkları yoğun şekilde sürüyor (AA)AK Parti'de büyük kongre hazırlıkları yoğun şekilde sürüyor (AA)

İLK DURAK DEPREM İLLERİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongrelere, deprem bölgesi illeri Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten başladı.

Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Mardin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Samsun, Ordu, Rize ve Trabzon kongrelerine de katılan Başkan Erdoğan, kongrelerin yapıldığı bazı illerde gençlerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

AK Parti genel başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları ve bazı bakanlar da Bingöl, Ağrı, Hakkari, Erzincan, Afyonkarahisar, Batman, Çankırı, Bartın, Bayburt, Edirne, Burdur, Hatay, Isparta, Osmaniye, Iğdır, Tunceli, Kilis, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Adıyaman, Bilecik, Düzce, Gümüşhane, Kars, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Kırıkkale, Kırklareli, Karaman, Aksaray, Niğde, Bitlis kongrelerinde partililerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Gaziantep'te (AA)Başkan Erdoğan Gaziantep'te (AA)

ERDOĞAN'IN 30 İL KONGRESİNE KATILMASI BEKLENİYOR

Şu ana kadar 13 il kongresine iştirak eden ve 30 ili ziyaret etmesi beklenen Erdoğan, hafta sonunda Denizli, Aydın, Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerine katılacak.

Başkan Erdoğan'ın ayrıca 1 Şubat'ta İzmir, 7 Şubat'ta Ankara, 8 Şubat'ta ise İstanbul il kongrelerine katılması bekleniyor.

BÜYÜK KONGRE ŞUBAT SONUNDA YAPILACAK

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre'nin 23 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor.

Başkan Erdoğan, Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek, aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli: Terör bitecek kardeşlik bilenecekBahçeli: Terör bitecek kardeşlik bilenecek

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de 47 il yönetimi belli oldu! Tüm gözler şubat ayındaki kongrede AK Parti’de 47 il yönetimi belli oldu! Tüm gözler şubat ayındaki kongrede AK Parti’de 47 il yönetimi belli oldu! Tüm gözler şubat ayındaki kongrede
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör