Çorum’da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütle ilişkileri olduğu tespit edilen 5 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.