Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
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Çorum'da polis ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Örgütle ilişkileri olduğu tespit edilen 5 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 5'i de tutuklandı.