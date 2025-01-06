06 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 18:28
ABONE OL
Çorum’da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütle ilişkileri olduğu tespit edilen 5 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama (İHA)Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama (İHA)

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 5'i de tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çorum’da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı Çorum’da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı Çorum’da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör