Togg elektrikli araç piyasasında lider: En çok satılan SUV ünvanı!

T10X elektrikli araç ve SUV segmentinin lideri oldu (AA)

ELEKTRİKLİ ARAÇ PİYASASINDA TOGG İMZASI

Togg T10X, 2024'te elektrikli otomobil pazarında yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.

Satış adetlerinde 2023'e göre yakaladığı yüzde 53,67'lik büyümeyle T10X, bütün segmentler ve gövde tipleri içerisinde yüzde 3,07 pazar payıyla en çok satılan 5'inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içerisinde en çok satılan 12'nci marka unvanını aldı.

2024 Aralık otomobil ve hafif ticari araç satışları 170 bin 249 ile tüm zamanların rekoruna ulaşırken, 2024'ün toplam pazarı ise 1 milyon 238 bin 509 olarak gerçekleşti.