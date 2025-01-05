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İBB İETT'deki bakım sorunlarına rağmen ihaleyi yine aynı isme verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 08:26 Güncelleme: 05.01.2025 08:29
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İBB İETT’deki bakım sorunlarına rağmen ihaleyi yine aynı isme verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliği'ni yapan Remzi Baka'ya sadece 1 ayda 204 milyon liralık ihale verildiği ortaya çıktı. Baka'ya 2019'dan bu yana verilen ihalenin boyutu ise yüz milyonlanca lira olarak biliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliği'ni yaptığı Remzi Baka'nın üzerine kayıtlı Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne çok sayıda ihale verdiği ortaya çıktı.

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SADECE BİR AYDA 204 MİLYON LİRALIK İHALE VERİLDİ

İBB'nin sadece 1 ayda, kasasına Karabat'ın baktığı Remzi Baka'ya 204 milyon liralık ihale verdiği belirlendi.

İBB'DEN ALDIĞI İHALELERLE GÜNDEM OLDU

Siirt'ten İstanbul'a göç ettikten sonra Topkapı'da otobüs servisinde tamirci çırağı olarak işe başlayan Remzi Baka, 2013'te İkitelli OSB'de kendi yerini açtıktan sonra 13 yıl içinde İBB'den aldığı ihalelerle gündem oldu.

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MİLYONLARCA LİRA...

Baka'nın son 5 yılda kazandığı ihalelerin tutarı ise yüz milyonlarca lirayı buluyor. 24 Kasım 2024'te alınan ihalede 24 aylık hizmet karşılığı 4 milyar 906 milyon lira ödeme için anlaşıldı. 22 Ağustos 2024'te ise 66 milyon 948 bin lira 1 aylık hizmet karşılığı ihale verildi.

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İhaleyi daha kolay verebilmek için "pazarlık usulü ihale" yöntemini ullanan İBB, Baka'nın şirketine de ihaleleri bu usulle verdi. 24 Eylül 2024, 1-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak bakım ve onarım için İBB, Baka'nın şirketine 132 milyon 4 bin lira ödeme yaptı.

İBB'nin 15 Ağustos 2024'te 10 firmanın katıldığı ihaleyi de yine Baka kazandı. İBB, Baka'ya 18 aylık bakım için 1 milyar 612 bin lira ödeyecek.

15 Ağustos'ta yapılan ihalede ise 1 Ekim 2024 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında otobüslerin bakımı için toplam 3 milyar 259 milyon lira ödeme yapılacak. Belediye bu tutara göre aylık 181 milyon lira bakım parası ödeyecek.

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İBB İETT’deki bakım sorunlarına rağmen ihaleyi yine aynı isme verdi İBB İETT’deki bakım sorunlarına rağmen ihaleyi yine aynı isme verdi İBB İETT’deki bakım sorunlarına rağmen ihaleyi yine aynı isme verdi
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