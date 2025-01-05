İBB İETT’deki bakım sorunlarına rağmen ihaleyi yine aynı isme verdi

Yanan İETT'ler İstanbullunun gündeminde (A Haber arşiv)

İhaleyi daha kolay verebilmek için "pazarlık usulü ihale" yöntemini ullanan İBB, Baka'nın şirketine de ihaleleri bu usulle verdi. 24 Eylül 2024, 1-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak bakım ve onarım için İBB, Baka'nın şirketine 132 milyon 4 bin lira ödeme yaptı.

İBB'nin 15 Ağustos 2024'te 10 firmanın katıldığı ihaleyi de yine Baka kazandı. İBB, Baka'ya 18 aylık bakım için 1 milyar 612 bin lira ödeyecek.

15 Ağustos'ta yapılan ihalede ise 1 Ekim 2024 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında otobüslerin bakımı için toplam 3 milyar 259 milyon lira ödeme yapılacak. Belediye bu tutara göre aylık 181 milyon lira bakım parası ödeyecek.