Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" vurgusu: Attığımız adımlar milletin hayrına olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan hedefin terörsüz Türkiye olduğunu söylerken atılan adımların milletin hayrına olacağını vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan teşkilatlara da uyarıda bulunurken 'Çok şikayetler alıyorum. AK Parti böyle olamaz. Sizlere hakkımı helal etmem' dedi. Ayrıca partide yapılacak kongreyi de hatırlatan Erdoğan hedeflerinin AK Parti'nin yeniden yüzde 50 bandına çıkması olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğanın açıklamalarında öne çıkanlar:
"RİZE'NİN TÜRKİYE'YE OLAN SEVDASI TÜKENMEZ"
Rize'mizin tüm ilçelerindeki kardeşlerimi ayrı ayrı muhabbetle kucaklıyorum. Yeşiline, mavisine, yaylasına, deresine, suyuna, havasına vurgun olduğum. Her şeyden önemlisi insanına aşık olduğum ana yurdum. Baba ocağım Rize'de bizleri tekrar buluşturan Rabbime hamd olsun.
İl kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Taze bir heyecanla hizmet aşkıyla, bayrağı devralan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nöbeti devreden arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Rize'ye, Rizeliye yakışan da budur.
Candan vazgeçilir, Rize'den vazgeçilmez diyoruz. Siz kalbinizle, desteğinizle bizimle olduğunuz müddetçe kazanmadık mücadele, başarmadık iş bırakmayız. Karadeniz tükenir. Rize'nin davasına, Türkiye'ye olan sevdası tükenmez.
"TÜRKİYE'Yİ SÖZÜ DİNLENİR ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"
Sizlerle beraber yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamd ediyorum. İnşallah Allah rızasını kazanma, ülke ve millete hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz var. Bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkinden aldık dünyanın en güçlü, sözü dinlenir ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye yüzyılında da aynı Karadeniz azmi ile çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz.
"BİRİLERİ GİBİ İÇİ BOŞ PALAVRALAR ATMIYORUZ"
Ülkemizin 2023 vizyonu ile buluşturmak bize nasip oldu. Türkiye yüzyılı ile çıtayı biraz daha yukarıya taşıdık. Bölgesel ve küresel meselelerdeki belirleyici rolümüze kadar son dönemde attığımız her adım Türkiye yüzyılının yapı taşları mahiyetindedir. 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını yine bu kadro gerçekleştirecektir. Birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. 22 yılını geride bırakan iktidarımızdan ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir.
"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"
Güneyimizdeki tarihi gelişmeleri, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızda. Ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızda. Ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla. Süreci sancılı dahi yürüse sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz.
"TARİH YAZMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE BULUNMAZ BİR FIRSAT VAR"
AK Parti'nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir düşünmeden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU TATLI SU SİYASETÇİSİ TİPİNİN HER YERİ İŞGAL ETMİŞ OLMASIDIR"
Türkiye'nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçisi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan sadece lafla, polemikle, yalan yanlış sosyal medya paylaşımları ile siyasetçilik oynayan bu tipler maalesef bizim aramıza da sızabiliyor.
Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur.
Şunu lütfen bir an olsun aklınızdan çıkarmayın sorumlu olduğunuz yerin caddelerine, hanelerine iş yerlerine, haftanın her günü ve günün 24 saati hakim olmadan vaziyet etmeden işinizin hakkını veremezsiniz.
Ne diyor şair. Davası hak olanın yardımcısı Allah'tır hak olan davada zafer muhakkaktır. Öyle ise biz siyasetimizi yaparken başka hiçbir şeye ve hiç kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Bunları çıkar, kazanç, makam beklentisi ile değil davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinci ile yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla rıza göstermeyeceğimiz bir durumdur.
"BUNUN ADI SİYASET DEĞİL MİLLETE İHANETTİR"
Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var. Sivil toplum kuruluşları var. Belediye ve benzeri yer zaten var ama AK Parti böyle olamaz. Millete hizmet için kendilerine tahsis eden kaynakları kimi terör örgütlerine aktarır kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil. Millete ihanettir.
Biz Cumhuriyetimizin ilk seksen yılında yapılandan üç kat, beş kat, on kat, yirmi kat fazlasını yirmi iki yıla sığdırmış bir iktidarız. Bizler kurulduğu günden beri milletin umut kapısı olarak sandıktan hep birinci çıkmış AK Parti'yiz.
KONGRE VURGUSU
Bizim daha ülkeye kazandıracak çok eserimiz millete verecek çok hizmetimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir diriliş, şahlanış, enerji yenileme zemini olarak görüyoruz. Bizim yüreğindeki umut ateşini sürekli harlayarak canlı tutan, ruhundaki zafer heyecanını sürekli besleyerek yükselten, inancını ve azmini mıh gibi zihnine yerleştiren, gece gündüz çalışmaktan yüksünmeyen, partimizi başarıdan başarıya koşturacak kadrolara ihtiyacımız var. İnşallah büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız.
Cumhur İttifakı olarak Türkiye yüzyılını ilmik ilmik işleyecek siyasi iklimi ülkemizde hakim kılmaya kararlıyız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Biz ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri hatırlatmazsak kifayetsiz muhterisler gelir onların yüzde 1'i binde 1'i mesabesinde olmayan işleri büyük başarılar diye millete yutturmaya çalışırlar. Küresel medyanın, sosyal medyanın desteği ile milletimizin zihnine yalan, yanlış, haddinden fazla büyütülmüş sıradan faaliyetleri sinsice işlerler. CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler acısı hali ortadayken onların müsebbiplerini allayıp pullayıp kazarlar.
"309 MİLYAR TL KAMU YATIRIMI YAPTIK"
Her şeyimizle yaptığımız gibi Rize'mize 22 yılda kazandırdığımız yatırımları ana hatları ile hatırlatmak istiyorum. 22 yılda toplam 309 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık.
Adalette 1.1 milyar TL, eğitimde 13 milyar TL, gençlik ve sporda 6 milyar LL, sosyal yardımlarda 21 milyar TL, sağlıkta 5 milyar TL, çevre ve şehircilikte 4.5 milyar TL, ulaştırmada 134 milyar TL, tarım ve ormanda 44 milyar TL, sanayi ve teknolojide finansman destekleri ile beraber 8.5 milyar TL, enerjide kamu ve özel sektör olarak 30 milyar TL, kültür ve turizmde 1 milyar TL, çalışma ve Sosyal Güvenlikte 3 milyar TL yatırım yaptık.
"5 MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZ BULUNUYOR'"
Rize'de 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Güneysu millet bahçemizi tamamladık. Rize ve İyidere millet bahçemizin yapımı sürüyor.
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