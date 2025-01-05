Enerji ve maden alanına Türkiye imzası! Afrika'da üst üste yeni ataklar
Türkiye Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan seferberlik ile birlikte enerjide tam bağımsızlık hedefiyle üst üste yeni adımlar atarken bu hamleler meyvelerini vermeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuya ilişkin yurt dışında maden aramalarına ve üretimine hız kazandırırken Yurt Dışı Faaliyetleri Eş Güdüm Platformu kurulacak. Bu platform sayesinde hidrokarbon arama ve üretimine yönelik proje sayısı artırılacak. Öte yandan maden aramalarına yönelik proje sayısı 6'ya çıkarılacak. İşte detaylar...
Dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, doğal gaz ve petrolde rezervleri artırma hedefine kilitlendi.
Dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle çok yoğun bir şekilde denizlerde aramalarına devam eden Türkiye, sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil, farklı coğrafyalarda, uzak bölgelerde de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına odaklandı.
BERAT ALBAYRAK'IN ATTIĞI TOHUM FİLİZLENDİ
2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisi çerçevesinde enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projelerin temelleri atıldı.
SABAH'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Türkiye'nin bugün Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri olmak üzere dünyanın en önemli derin deniz gemi filosuna sahip ülkelerinden biri olmasının arkasında derin bir vizyon bulunurken, TPAO ve MTA'nın yurtdışında artan faaliyetlerinin koordinasyonunu tek elden sağlamak amacıyla Enerji Bakanlığı bünyesinde Yurt Dışı Faaliyetleri Eş Güdüm Platformu kurulması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda bu yıl hidrokarbon aramaya yönelik yurt dışında yürütülen proje sayısı 3'e, hidrokarbon üretimine yönelik proje sayısı 7'ye, yurt dışında üretilen ham petrol ve doğalgaz miktarı 110 bin varil petrol eşdeğerine, maden aramalarına yönelik yurt dışında başlatılan proje sayısı ise 6'ya çıkarılacak.
NİJER'DE ALTIN, SOMALİ'DE HİDROKARBON ATAĞI
Türkiye bugün dünyanın dört bir yanında petrol ve doğalgaz ararken, aynı zamanda altın madenciliği konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. Nijer'de üç altın sahasına ilaveten Agadez bölgesinde üç yeni altın sahası için daha anlaşma imzalanırken, bu yıl bölgede altın üretimine geçilmesi hedefleniyor.
Ayrıca halihazırda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'de hidrokarbon keşfi için çalışmalarını sürdürülürken, belirlenen 3 blokta 2 tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre açıkta, bir diğeri 100 kilometre açıkta olmak üzere bu sahalarda 3 boyutlu sismik faaliyet gerçekleştirecek.
TPAO aynı zamanda yurt dışında Azerbaycan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Rusya'da da hidrokarbon arama ve üretimi faaliyetleri gerçekleştiriyor
YENİ ANLAŞMALAR YOLDA
Uzun süredir ortak faaliyetlerin bulunduğu Irak ve Azerbaycan bölgelerinde ise yeni anlaşmaların imzalanması için çalışmalar devam ederken, bu kapsamda başta Cezayir, Libya ve Nijer olmak üzere Afrika ülkeleri, Malezya (Uzak Doğu ülkeleri) ve Venezuela gibi ülkelerde de iş birlikleri için temaslar sürdürülüyor.
TPAO hali hazırda devam eden yurt dışı projelerinde aktif operatörlük görevi yürütmezken, Somali'de ise kendi gemileriyle faaliyet yürüttüğü için operatör ülke statüsünde bulunuyor.
Türkiye'nin Afganistan'daki operatörlük görevi ise hali hazırda mücbir sebeplerden dolayı pasif halde bulunuyor.
HANGİ ÜLKEYLE HANGİ ANLAŞMA İMZALANDI?
Azerbaycan ile Azeri- Çırak- Güneşli (ACG) Projesi, Bakü- Tiftis- Ceyhan (BTC) Projesi, Şah Deniz Projesi ve Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) Projesi olmak üzere dört anlaşma imzalandı.
Irak ile Missan Projesi, Badra Projesi ve Siba Projesi olmak üzere üç anlaşma bulunurken Missan Projesi'nden günlük 4 bin 696 varil, Badra Projesi'nden bin 484 varil petrol, Siba Projesi'nden ise 4 bin 48 varil doğalgaz kondensatı üretiliyor.
Rusya ile imzalanan Baytugan Projesi kapsamında Baytugan üretim sahasında TPAO yüzde 49 hisseye sahip bulunuyor. Baytugan'da günlük ortalama 4 bin varil petrol üretiliyor.
Türkiye'nin Somali'yle de petrol ve doğal gaz araması için anlaşması bulunuyor.