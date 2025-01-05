Enerji ve maden alanına Türkiye imzası! Afrika’da üst üste yeni ataklar

Yapılan anlaşmalarla Türkiye yeni bölgelerde doğal gaz arayacak (AA)

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA



Uzun süredir ortak faaliyetlerin bulunduğu Irak ve Azerbaycan bölgelerinde ise yeni anlaşmaların imzalanması için çalışmalar devam ederken, bu kapsamda başta Cezayir, Libya ve Nijer olmak üzere Afrika ülkeleri, Malezya (Uzak Doğu ülkeleri) ve Venezuela gibi ülkelerde de iş birlikleri için temaslar sürdürülüyor.



TPAO hali hazırda devam eden yurt dışı projelerinde aktif operatörlük görevi yürütmezken, Somali'de ise kendi gemileriyle faaliyet yürüttüğü için operatör ülke statüsünde bulunuyor.



Türkiye'nin Afganistan'daki operatörlük görevi ise hali hazırda mücbir sebeplerden dolayı pasif halde bulunuyor.

HANGİ ÜLKEYLE HANGİ ANLAŞMA İMZALANDI?



Azerbaycan ile Azeri- Çırak- Güneşli (ACG) Projesi, Bakü- Tiftis- Ceyhan (BTC) Projesi, Şah Deniz Projesi ve Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) Projesi olmak üzere dört anlaşma imzalandı.



Irak ile Missan Projesi, Badra Projesi ve Siba Projesi olmak üzere üç anlaşma bulunurken Missan Projesi'nden günlük 4 bin 696 varil, Badra Projesi'nden bin 484 varil petrol, Siba Projesi'nden ise 4 bin 48 varil doğalgaz kondensatı üretiliyor.



Rusya ile imzalanan Baytugan Projesi kapsamında Baytugan üretim sahasında TPAO yüzde 49 hisseye sahip bulunuyor. Baytugan'da günlük ortalama 4 bin varil petrol üretiliyor.



Türkiye'nin Somali'yle de petrol ve doğal gaz araması için anlaşması bulunuyor.