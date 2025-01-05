Çok sayıda araca denetim! Binlerce kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, yeni yıl tedbirleri kapsamında 30 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 749 bin 743 araç denetlendi.

KİME NE CEZA KESİLDİ?

Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63, hız ihlalinde bulunan 110 bin 62, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldı.