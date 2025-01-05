Başkan Erdoğan şehit Fethi Sekin ve Musa Can’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından İzmir Adliyesine yapılan terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin ve Musa Can'ı andı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (X)

Başkan Erdoğan paylaşımında "İzmir Adliyesine düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum." dedi.