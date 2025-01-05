Bakan Tunç’tan Narin Güran cinayeti hakkında açıklaması! Aile delilleri kararttı mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek (Sabah)

"MAHKEME KARARI, VİCDANI TATMİN EDİCİ"



Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Bakan Tunç, "Mahkeme, çok titiz bir şekilde delilleri inceledi ve verdiği kararla, katillerin adalet önünde hesap vermesini sağladı. Bu karar, milletimizin vicdanını tatmin etmiştir. Ancak gerekçeli karar henüz açıklanmadı.

Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Mahkeme başkanı ve üyeleri, delilleri titizlikle inceleyerek sonuca vardılar. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" dedi.

"YARGI SÜRECİ TAMAMLANMADI"



Yargı sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade eden Bakan Tunç, davanın istinaf sürecinin devam ettiğini belirterek, "Gerekçeli karar açıklandığında, herkes bu davadaki sonuca tam olarak hakim olacak. Şu anda, mahkemenin verdiği karar, tamamen dosyadaki delillere dayanarak verilmiş bir karardır ve biz bu karara saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Bakan Tunç, sürecin başında soruşturmanın gizliliği kararı alındığını hatırlatarak, "Başlangıçta soruşturma gizliliği nedeniyle bazı hususlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak dava aşamasında iddianame kamuya açıklandı ve basın yayın kuruluşlarımız bu konuda gerekli yayınları yaptı. Başlangıçta faillerin korunuyor olabileceğine dair bir takım propagandalar yapılmış, bazı partiler sokaklara dökülerek faillerin birileri tarafından korunduğu izlenimini yaymıştı. Ancak her şey şeffaf bir şekilde yürütüldü ve mahkeme sürecinin başarılı bir şekilde yönetildiği konusunda olumlu bir kanaat oluştu" diye ifade etti.

Davanın iki duruşmada ve gecikmeksizin sonuçlandığının altını çizen Bakan Tunç; "Milletimizin vicdanında makul bir karar bulması, bu kararın milleti tatmin etmesi önemliydi. Mahkeme, başkan ve üyelerinin, yargı personelimizin titiz bir şekilde delilleri araştırarak sonuca vardığı bir durum söz konusu. Kamuoyundan aldığımız izlenim, mahkemenin süreci başarıyla yürüttüğü yönündedir ve gecikmeksizin verilen karar, adaletin yerini bulduğu bir durumdur" diye konuştu.