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CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 14:52 Güncelleme: 04.01.2025 15:01
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CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan’dan Samsun’da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Yaşar Doğu spor salonunda AK Parti 8. olağan il kongresinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Yaşar Doğu spor salonunda AK Parti 8. olağan il kongresinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ferdi Tayfur, hayatıyla, müziğiyle, milli duruşuyla Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ferdi Tayfur'un ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum.

Sevgili Samsunlular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Samsun her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. 31 Mart'ta işi yine ehline verdiniz. Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Aşkla çalışacağız.

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