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Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğidir

Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğidir

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 15:25
Samsun’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğidir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için çamur atabilir bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Aramızdaki uyumu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin iftiralarına asla aldırmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğidir
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