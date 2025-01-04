Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğidir

Samsun’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğidir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için çamur atabilir bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Aramızdaki uyumu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin iftiralarına asla aldırmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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