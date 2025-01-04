Başkan Erdoğan: Ya silahları gömecekler ya da silahlarla gömülecekler

Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Terör belasından ülkemizi en kısa süresinde kurtaracağız. Kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur. Terörün dönemi artık sona ermiştir. “ dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN