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Başkan Erdoğan: Ya silahları gömecekler ya da silahlarla gömülecekler

Başkan Erdoğan: Ya silahları gömecekler ya da silahlarla gömülecekler

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 15:26
Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Terör belasından ülkemizi en kısa süresinde kurtaracağız. Kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur. Terörün dönemi artık sona ermiştir. “ dedi.
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Başkan Erdoğan: Ya silahları gömecekler ya da silahlarla gömülecekler
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