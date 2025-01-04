Bakan Bayraktar’dan nükleer enerji vurgusu: Türkiye farklı bir lige çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedeflerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'yi enerjide farklı bir seviyeye taşıyacağını belirtti.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK VE BÜYÜK YATIRIMLAR

Bayraktar, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında enerji alanında 100 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve ülkenin enerji üretim kapasitesini 3 kat artırdığını söyledi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının ekonomideki en büyük kırılganlık olduğunu vurgulayan Bayraktar, hedeflerinin Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirerek daha güçlü bir ekonomi ve rekabetçi bir sanayi oluşturmak olduğunu ifade etti.

DOĞAL GAZ VE PETROL KEŞİFLERİ

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında büyük başarılar elde ettiğini dile getirerek, "2020'de Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz rezervini bulduk" dedi. Karadeniz sahasında günde 7 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını belirten Bayraktar, 2028 yılına kadar konutların doğal gaz ihtiyacının tamamının yerli gazla karşılanacağını ifade etti.

2021 yılında Şırnak Gabar'da yapılan petrol keşfiyle günlük 70 bin varil üzerinde üretime ulaşıldığını anımsatan Bayraktar, Türkiye'nin sismik ve sondaj gemilerinin artık Somali gibi uzak coğrafyalarda da faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide bağımsız olursa - DHA

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye için önemine değinen Bakan Bayraktar, "Akkuyu, bugün dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi. 30 binin üzerinde çalışanımızla orada büyük bir istihdam sağlanıyor. Bu proje, Türkiye'yi nükleer enerjide farklı bir lige taşıyacak" dedi.

Bayraktar, santralin temellerinin 2010 yılında Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmayla atıldığını, 2018'de ilk betonun döküldüğünü ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

ENERJİ FATURALARINA DESTEK DEVAM EDECEK

Bakan Bayraktar, vatandaşların enerji maliyetlerini düşürmenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, şu anda hanelerdeki elektrik ve doğal gaz faturalarının yüzde 60'ının devlet tarafından desteklendiğini ve bu yardımların süreceğini ifade etti.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Kongreye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.