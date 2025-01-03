DEM Parti pazartesi günü AK Parti’yi ziyaret edecek

DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı.

Salı günü de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelineceği kaydedildi.

DEM PARTİ HEYETİNİN SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME TAKVİMİ

6 Ocak 2025-Pazartesi

-Saat 11:00 Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezlerinde görüşme

-Saat 13:30 AK Parti TBMM Grup Başkanı Sn Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle AK Parti TBMM Grubunda görüşme

-Saat: 15:30 Saadet Partisi Genel Başkanı Sn Mahmut Arıkan'la genel merkezlerinde görüşme

7 Ocak 2025-Salı

-Saat: 15:30'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sn Fatih Erbakan ile parti genel merkezlerinde görüşme