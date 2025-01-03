03 Ocak 2025, Cuma
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DEM Parti pazartesi günü AK Parti'yi ziyaret edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 10:10 Güncelleme: 03.01.2025 10:44
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DEM Parti pazartesi günü AK Parti’yi ziyaret edecek

DEM Parti grubu pazartesi günü TBMM'de AK Parti'yi ziyaret edecek. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler DEM heyeti ile görüşmeleri yürütecek.

DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı.

Salı günü de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelineceği kaydedildi.

DEM PARTİ HEYETİNİN SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME TAKVİMİ

6 Ocak 2025-Pazartesi

-Saat 11:00 Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezlerinde görüşme

-Saat 13:30 AK Parti TBMM Grup Başkanı Sn Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle AK Parti TBMM Grubunda görüşme

-Saat: 15:30 Saadet Partisi Genel Başkanı Sn Mahmut Arıkan'la genel merkezlerinde görüşme

7 Ocak 2025-Salı

-Saat: 15:30'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sn Fatih Erbakan ile parti genel merkezlerinde görüşme

DEM Parti heyeti Kurtulmuşu ziyaret ettiDEM Parti heyeti Kurtulmuşu ziyaret etti DEM PARTİ HEYETİ KURTULMUŞ'U ZİYARET ETTİ
DEM heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüştüDEM heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüştü DEM HEYETİ MHP LİDERİ BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

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DEM Parti pazartesi günü AK Parti’yi ziyaret edecek DEM Parti pazartesi günü AK Parti’yi ziyaret edecek DEM Parti pazartesi günü AK Parti’yi ziyaret edecek
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