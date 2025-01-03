03 Ocak 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Pençe-Kilit ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş: 03.01.2025 14:26 Güncelleme: 03.01.2025 14:55
ABONE OL
Pençe-Kilit ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirleneni 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pençe-Kilit ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör