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Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 19:33 Güncelleme: 02.01.2025 19:36
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Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı!

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Regaip Kandili mesajı yayınladı.Başkan Erdoğan, 'Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Regaip Kandili mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı!

Başkan Erdoğan: Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib'in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

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Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı! Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı! Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı!

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