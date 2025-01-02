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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan net mesaj! "Teröristler Suriye'yi terk etmeli"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 18:21 Güncelleme: 02.01.2025 18:55
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan net mesaj! Teröristler Suriye’yi terk etmeli

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Quintin ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, 'Suriye'de terör ülkelerine yer yok. Suriye'de PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine karşı duran, Türkiye'nin ve çevre ülkeler için de tehdit unsuru olan grupların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz.' dedi.

BAKAN FİDAN: TERÖRİSTLER SURİYE'Yİ TERK ETMELİ!

Bakan Hakan Fidan Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Belçika Dışişleri Bakanı Quintin (Foto: AA)Dışişleri Bakanı Fidan ile Belçika Dışişleri Bakanı Quintin (Foto: AA)

Bakan Fidan, açıklamasında "Suriye'de terör ülkelerine yer yok. Suriye'de PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine karşı duran, Türkiye'nin ve çevre ülkeler için de tehdit unsuru olan grupların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Belçika Dışişleri Bakanı Quintin (Foto: AA)Dışişleri Bakanı Fidan ile Belçika Dışişleri Bakanı Quintin (Foto: AA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:
"Uluslararası sistemin şu anda baş başa kaldığı büyük bir açmaz ve kriz. Türkiye olarak hem uluslararası sistemin baş başa kaldığı bu krizi en iyi şekilde çözmek, hem de Türkiye'nin endişe ettiği güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak, hem de Suriye'deki ulusal bütünlüğü, toprak bütünlüğünü sağlamak, başta Kürtler olmak üzere yakın coğrafyada bulunanların güvenliği de sağlamak için tekliflerimiz hazır. Bir an önce Suriye hükümetinin kampların ve hapishanelerin güvenliğini devralıp olmasa, Türkiye'de bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazırdır. Diğer taraftan Suriye'de kamplar dışında da bulunan yabancı terörist savaşçılarla alakalı, özellikle TKK saflarında bulunan, ülkenin birliğine, bütünlüğüne karşı duran, sadece Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne karşı durmakla kalmayıp, Türkiye'nin ve çevre ülkelerin de birliğinin bütünlüğünü tehdit altına alan unsurların da bir an önce ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. (Suriye'de) Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir"

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Quintin ile basın toplantısı düzenledi. (Foto: AA)Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Quintin ile basın toplantısı düzenledi. (Foto: AA)

Türkiye dış politikasında belli prensiplere dayalı hareket etmekte. Bunların başında da özellikle bir konuyu kimin yaptığına veya kime yapıldığına değil, ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına bakıyoruz. Esad rejimlerinin zulmü esnasında milyonlarca Sünni Arap yerlerinden terk edildiler. Bunların içerisinde Türkler de var. Başka ülkelere gitmek zorunda kaldılar. Türkiye bu zulüm karşısında kendisine sığınan ülkecileri kabul etmede, tereddüt göstermedi. Onların derdiyle dertlenmekte, Suriye'nin geleceğinde onların da huzur içinde yaşayacağı bir ortam bulmasında, adım atmada nasıl tereddüt etmediyse, bu yeni dönemde de kendisini sıkıntıda ve endişemde hisseden herhangi bir Suriye'de çoğunluk veya azınlık varsa, kim olursa olsun, Nusayriler olur, Aleviler olur, Yezidiler olur, Hristiyanlar olur, kimler olursa olsun, Türkiye bir yerlerinin olduğu gibi bunların da hamisidir, koruyucusudur. Bunların Suriye'de başına bela gelmemesi için her türlü girişimde bulunuyoruz, Suriye'nin yeni yönetimi de bu konuda fevkalade hassas. İnşallah hiçbir şey olmaz ama olması durumunda Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece hassas, prensipleri belli, kim zulme uğrarsa biz zulme uğrayanın karşısında yer alırız, onunla gerekli dayanışma içerisinde bulunuruz. Dolayısıyla kime olduğuna değil, ne yapıldığına bakıyoruz.

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