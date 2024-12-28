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Gündem terörsüz Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 18:14 Güncelleme: 28.12.2024 19:09
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Gündem terörsüz Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü (Foto: AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü (Foto: AA)

Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü (Foto: AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü (Foto: AA)

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü (Foto: AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü (Foto: AA)

Fidan, Blinken'a ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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