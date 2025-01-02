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CANLI | Türkiye genelinde Regaip Kandili idrak ediliyor! Camiler doldu taştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 19:12 Güncelleme: 02.01.2025 19:52
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Türkiye genelinde Regaip Kandili idrak ediliyor

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylar başladı. Ramazan ayının habercisi ve üç ayların ilk kandil gecesi Regaib Kandili Türkiye genelinde dualarla idrak ediliyor. Tüm camilerde yatsı namazı sonrası düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Programlarda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, salavatlar getirildi, Gazze ve İslam alemi için dualar ediliyor.

2025'in ilk kandili olan Regaip Kandili Türkiye genelinde idrak ediliyor. Tüm camilerde yatsı namazı sonrası düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

REGAİB GECESİ İDRAK EDİLİYOR!

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve konuğu ilahiyatçı Ümran Kılıçer Ayasofya Camii'nden, Yusuf Gül Tarihi Ulu Camii'nden ve Sinan Yılmaz Diyarbakır Ulu Camii'nden bu mübarek günde Regaib Gecesi'nin fazileti hakkında detayları anlattı.

CANLI ANLATIM
19:48 02 Ocak 2025

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi. Eller mazlumlar için semaya kalkt. Kur’an-ı Kerim tilavetleri okundu. 

 

KIRKLARELİ
19:45 02 Ocak 2025

VAN

Vanlılar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olarak kabul edilen üç ayların habercisi Regaip Kandili münasebetiyle il genelindeki camilerde özel programlar düzenlendi. Yatsı namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii’ne gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılıp dualar etti.

Kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan cami imam hatibi, bu özel gün ve gecelerin Müslümanlar için önemli birer fırsat olduğunu vurguladı. Gecede ellerini semaya açarak bol bol dua eden vatandaşlar, daha sonra camiden ayrıldı.

 

VAN
19:43 02 Ocak 2025

SİVAS

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 3 ayların gelişini müjdeleyen Regaip Kandili sebebiyle vatandaşlara salep ikramında bulundu. Kentin en eski camilerinden Sivas Ulu Camii bahçesinde dağıtılan salebe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Akşam namazı sonrası başlayan ikramlar, yatsı namazına kadar devam etti.
Sivas’ın yanı sıra Yozgat’ta da salep dağıtıldığını ifade eden Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, “Vakıflar; bundan sonra bütün dini ve milli günlerimizde bu şekilde etkinlikler yapmaya devam edecek. 3 ayların başlangıcını birlikte paylaşmak, bu manevi hazzı birlikte yaşamak adına Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak salep ikram etmeyi uygun gördük. Kış aylarında en güzeli saleptir. Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlarımıza salep dağıtıyoruz. Yozgat Çapanoğlu Camimizde de salep dağıtıyoruz. Güzel değerler paylaşıldıkça artar. Kandiller; trafik levhalarına benzer, bazen size yön verir. Duracağınız yeri söyler, gitmeyeceğiniz yeri ve nereye gideceğinizi söyler. İnsanın kendini düşünmesini, idrak etmesini ve bu manevi havayı teneffüs etmesini sağlar. Temennim odur ki bu kandiller bize güzel yol işaretleri olsun ve güzel işler yapmamıza vesile olsun. Herkesin Regaip Kandilini tebrik ediyorum” dedi.

SİVAS
19:15 02 Ocak 2025

ANKARA

 Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenleniyor.

 

ANKARA
19:12 02 Ocak 2025

KARABÜK

Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı. Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.

 

 

KARABÜK

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