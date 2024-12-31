A Haber Şırnak Üs Bölgesinde! Jandarma komandolardan yeni yıl mesajı: Teröre asla geçit vermeyeceğiz

Yeni yıl yaklaşırken Jandarma Komandoları, vatan savunmasındaki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, Şırnak Üs Bölgesi'nde nöbet tutan komandoları görüntüledi ve onlara mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini aldı.

Komandolar, "Biz burada olduğumuz sürece teröre asla geçit vermeyeceğiz. Vatanımızın her karış toprağını korumak için yılmadan görevimizi sürdürüyoruz. Milletimizin huzuru, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Yeni yılın tüm halkımıza barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A Haber - Özel Haber (ekran görüntüsü)

Sınır karakollarında ve zorlu bölgelerde 7/24 görev yapan Jandarma Komandolar, Türkiye'nin güvenliğini sağlama noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu azimle yerine getirdiklerini belirterek, "Türk bayrağının dalgalandığı her yerde huzur hakim olacaktır. Yeni yılda da görevimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

A Haber - Özel Haber (ekran görüntüsü)

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Jandarma Komutanı Salim Polat ile birlikte üs bölgesinde görev yapan zırhlı araçların içinden izlenimlerini aktardı. Terörle mücadelede kullanılan yüksek teknolojili araçları yakından tanıtan Yılmaz, zırhlı aracın içinden komandoların görev anlarını görüntüledi. Jandarma Komutanı Salim Polat, araçların operasyonel gücü artırmadaki önemine dikkat çekerek, "Bu araçlar, hem personelimizin güvenliğini sağlıyor hem de terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.