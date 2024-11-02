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Hazırlıklar tamam! AK Parti İl kongreleri için tarih belli oldu | Başkan Erdoğan bizzat katılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 23:54 Güncelleme: 03.11.2024 00:45
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Hazırlıklar tamam! AK Parti İl kongreleri için tarih belli oldu | Başkan Erdoğan bizzat katılacak

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da gerçekleştirilecek. Öte yandan MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.

3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.

Başkan Erdoğan (Foto: AA) Başkan Erdoğan (Foto: AA)

Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanıyor.

Başkan Erdoğan deprem bölgesinde Başkan Erdoğan deprem bölgesinde

MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DEĞİŞİM MESAJI VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana pek çok konuşmasında partisinin 8. Olağan Kongre sürecinde teşkilâtta önemli değişimlere imza atacağını belirtmiş, geçtiğimiz günlerde de "Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz" sözleriyle değişim mesajı vermişti.

"YENİ İSİMLERLE KADROLARIMIZI TAHKİM VE TAKVİYE EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: Bu süreçte öfke ve nefret diline prim vermeyecek, nezaketle hoşgörüyle gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz. AK Parti'nin ufkuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, donanımlı, millet, memleket sevdalısı yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz.

AK Parti, 2023 Genel Seçimleri sonrasındaki 1.5 yıllık süreçte Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçe başkanını değiştirdi. Kongre sürecinde, değişimi gerçekleşmiş pek çok il başkanlığında yeniden bir yapılanma planlanmıyor ancak yine de önemli bazı illerde bazı isimlerin değiştirilebileceği değerlendiriliyor.

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