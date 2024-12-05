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AK Parti'de 5 ilde kongre! Hafta sonu programı yoğun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 13:37 Güncelleme: 05.12.2024 13:37
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AK Parti’de 5 ilde kongre! Hafta sonu programı yoğun

Geçen hafta Kahramanmaraş'ta il kongrelerine start veren AK Parti 7 Aralık'ta Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari'de yapılacak il kongreleriyle yeni yönetimlerini belirleyecek. Bu kongrelerde, il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri ve büyük kongre delegeleri seçilecek. İşte detaylar...

AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını hızlandırdı. İlçe kongrelerine devam eden parti, tamamlanan ilçe kongrelerinin ardından 65 ilde il kongrelerine odaklanacak.

5 İLDE KONGRELER YAPILACAK

Bu hafta sonu, il kongrelerinin yapılacağı 5 il bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta başlatılan kongre süreci, bu hafta Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari illerinde devam edecek.

KONGREDE KURULLAR BELİRLENECEK

AK Parti, il kongrelerinde il başkanları, yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri ve büyük kongre delegeleri ile parti içi demokrasi hakem kurulu üyelerini belirleyecek. Başkan Erdoğan, Gaziantep il kongresine katılacakken, diğer illerdeki kongrelere bakanlar ve genel başkan yardımcıları iştirak edecek.

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