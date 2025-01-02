Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimine ’sahte fatura’ soruşturması başlatıldı

Şüpheliler, Suriye'de savaş bölgesinde yapılmış gibi gösterilen projeler üzerinden para kazandı (AA)

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yunus Emre Enstitüsü'nden soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü'nde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla bir inceleme süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alınmış, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş süreci başlatılmıştır. Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.