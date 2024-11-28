Dijital Telif Yasası hazırlıkları tamam! Bütçeden sonra TBMM’ye gelecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda, son dijital gelişmeler ele alınırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasası ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Yayman, "Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM'ye gelecek." dedi.

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU TOPLANDI

Sabah Gazetesi'nden Onur Şahanoğlu'nun komisyondan bildirdiği detaylara göre toplantıyı AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yönetiyor.

AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (AA)

YAYMAN: DİJİTAL TELİF YASASI BÜTÇEDEN SONRA MECLİS'E GELECEK

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açılış konuşmasında Dijital Telif Yasası ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Yayman, "28'nci Yasama Döneminin 10'uncu toplantısını açıyorum. Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak hareket ediyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye getireceğiz. Emek hırsızlığının önüne geçeceğiz" dedi.

FENOMENLERE UYARI: BUNU KABUL ETMİYORUZ

Yayman, dijital mecraların kontrolsüz bir alana dönüşmesini eleştirdi, sözlerine şöyle devam etti:

Biz özgürlüklerden yanayız. Engelleyici bir tutum içinde değiliz. Ama etkileşim almak için kendilerine fenomen diyen insanların hiçbir kural ve norm tanımamasını kabul etmiyoruz. Bir yandan yapay zekayı konuşurken, öbür taraftan sanal kumarı konuşuyor. Maalesef bu da küreselleşmenin etkilerinden biri.

DİJİTAL TELİF YASASI NEDİR?

Google, dijital telif hakkı yasası nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında. Avrupa Birliği ülkelerinin Google'ı arama sonuçlarında çıkan haber metinleri için telif ödemeye mahkum etmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Tüm dünya genelinde üretilen haber içeriklerini servis ederek buradan milyarlarca dolar kazanç sağlayan Google'ın, son olarak Avrupa'da 300 medya kuruluşuna ödeme yapmasına karar verildi.

Avrupa Birliği'nde büyük bir hamleyle alınan "dijital telif yasası" kararıyle Google köşeye sıkıştırıldı. Dijital telif yasasını düzenleyen ülkelerde Google artık ücretsiz içerikler üzerinden para kazanamayacak.

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