Başkan Erdoğan'ın sesinden Al-i İmran Suresi! Mukaddes üç aylar bu gece başladı
İslam dünyasında her yıl manevi bir iklimin hüküm sürdüğü; Recep, Şaban ve Ramazan’ı kapsayan mukaddes üç aylar, bu gece başladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda (16.07.2018) Millet Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için Âl-i İmrân Suresi'nin 190 ve 194. ayetini okumuştu. İşte Mukaddes üç aylar başlangıcında Başkan Erdoğan'ın sesinden Al-i İmran Suresi...
Müslüman alemi için kutsal aylar arasında yer alan ve Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar bu gece başlıyor.
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.
Üç ayların başlangıcı recep ayından bir gün sonra 2 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 26 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
Başkan Erdoğan, 16.07.2018 tarihinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'ne katıldı.
Erdoğan'ın, şehitler için Kur'an-ı Kerim'den Âl-i İmrân Suresi 190. 194 Ayetini okumuştu.
Programa, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabine üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılmıştı.
İşte Mukaddes üç aylar başlangıcında Başkan Erdoğan'ın sesinden Al-i İmran Suresi...
Âl-i İmrân Suresi 190 ve 194. ayetlerinin meali...
"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine elbette ibretler vardır. Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru"
"Rabbimiz! Sen ateşe kimi sokarsan, onu şüphesiz rezil etmiş olursun, zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur".
"Rabbimiz! Doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağırıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızi iyilerle beraber al".
"Rabbimiz! Peygamberlerinle vadettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın".