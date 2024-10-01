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Başkan Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 22:57
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Başkan Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ederek "Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

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