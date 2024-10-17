İngiliz müzisyenden Başkan Erdoğan’a Filistin teşekkürü: Yaptığınız 2040 yılında da hatırlanacak

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 binden fazla sivil mazlumu katletti. Yaşlı, çocuk, bebek demeden soykırım gerçekleştiren terör devletine ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler her fırsatta destek vererek bu suça ortak oldu.

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Filistin davasını dünyaya her fırsatta uluslararası platformlarda haykıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye oldu. Başkan Erdoğan BM kürsüsünde tüm dünyaya "Daha neyi bekliyorsunuz" mesajını vermişti.

İNGİLİZ MÜZİSYEN WATERS'DAN TEŞEKKÜR: 2040 YILINDA DA HATIRLANACAK

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamının yıldönümü olan 7 Ekim'de yayınladığı videoda ise soykırım karşısına dünyanın suskunluğuna da dikkat çekti.

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşılan video münasebetiyle Başkan Erdoğan ile Türk halkına teşekkür etti.

"YAPTIĞINIZ ÇOK GÜZEL VE GERÇEK…"

Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye" ifadelerine yer verdi.