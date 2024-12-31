2025 değerli kağıt bedelleri belli oldu! Karar Resmi Gazete'de
2025 yılı için değerli kağıtların satış bedelleri açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre noter kağıdı 125 TL, vekaletname 250 TL, pasaport 1135 TL, ikamet izni 810 TL oldu. Aile cüzdanı 1010 TL, sürücü belgeleri 1420 TL, araç tescil belgesi 1270 TL olarak belirlendi. İşte detaylar...
Değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ DEĞİŞTİ
Buna göre, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.
Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira, pasaport bedeli 1135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu.
KİMLİK KARTLARI İÇİN ÖDENECEK RAKAM DA BELLİ OLDU
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek.
İŞTE DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
Aile cüzdanı bedeli 1010 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1420 lira, motorlu araç tescil belgesi 1270 lira, iş makinesi tescil belgesi 1060 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira, mavi kart 185 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira olarak belirlendi.
Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
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- 2025 değerli kağıt bedelleri belli oldu! Karar Resmi Gazete'de
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