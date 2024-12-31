2025 değerli kağıt bedelleri belli oldu! Karar Resmi Gazete’de

Yapılan zamlarla birlikte çok sayıda kart ve belge için fiyatlar güncellendi (AA)

KİMLİK KARTLARI İÇİN ÖDENECEK RAKAM DA BELLİ OLDU

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek.