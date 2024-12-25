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MİT'ten PKK'ya Irak Gare'de operasyon! Sözde genel cephane sorumlusu öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 10:00 Güncelleme: 25.12.2024 10:16
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MİT’ten PKK’ya Irak Gare’de operasyon! Sözde genel cephane sorumlusu öldürüldü

MİT, PKK/KCK’nın Irak Gare’deki sözde Genel Cephane Sorumlusu 'Hogir Batman' kod adlı Fırat Serihan’ı etkisiz hale getirdi. Gri kategoride aranan Serihan’ın, 2016’da Türk askerine yönelik eylemler planladığı ve talimat verdiği tespit edildi. Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağlayan Serihan, MİT’in istihbarat çalışmalarıyla hedef listesine alındı. Serihan'ın öldürüldüğü operasyon, olası bir saldırının önüne geçti.

MİT'TEN PKK'YA IRAK'TA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Irak/Gare sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi. Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

MİT tarafından etkisiz hale getirilen PKK/KCK’nın sözde Genel Cephane Sorumlusu Fırat Serihan (AA)MİT tarafından etkisiz hale getirilen PKK/KCK’nın sözde Genel Cephane Sorumlusu Fırat Serihan (AA)

MİT DÜZENLENECEK EYLEMİ ENGELLEDİ

MİT, istihbari çalışmaları sonucunda terörist Serihan'ın 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

Bunun üzerine MİT, PKK/KCK'lı Serihan'ı hedef listesine aldı. MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan'ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.

MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen ve gri kategoride aranan Fırat Serihan’ın Irak Gare bölgesinde (AA)MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen ve gri kategoride aranan Fırat Serihan’ın Irak Gare bölgesinde (AA)

PKK/KCK'lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara'da hazırlıklarda bulunan Hogir Batman Kod Fırat Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.

MİT’in başarılı operasyonuyla, Pençe-Kilit harekat bölgesindeki terör eylemlerinin önüne geçildi. (AA)MİT’in başarılı operasyonuyla, Pençe-Kilit harekat bölgesindeki terör eylemlerinin önüne geçildi. (AA)

HOGİR BATMAN KOD ADLI FIRAT SERİHAN KİMDİR?

Hogir Batman Kod Fırat Serihan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katılım sağladı. 2010-2014 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı. 2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn Al Arap'ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gare Genel Cephane Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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