MİT’ten PKK’ya Irak Gare’de operasyon! Sözde genel cephane sorumlusu öldürüldü

MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen ve gri kategoride aranan Fırat Serihan’ın Irak Gare bölgesinde (AA)

PKK/KCK'lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara'da hazırlıklarda bulunan Hogir Batman Kod Fırat Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.