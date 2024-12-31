CHP'li İBB'den İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 55 zam teklifi! İmamoğlu’nun “ucuzlatacağız” çelişkisi...
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi fahiş zam fiyatlarına doymuyor. Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısını 6 Ocak tarihine erteleyen İBB yönetimi, kurum ve esnaf temsilcilerinin yer aldığı alt komisyonda başkanlık teklifi olarak yüzde 55 zam teklifi getirdi. İBB yönetiminin yüzde 55 zam olarak görüşmeye açtığı teklifine UKOME temsilcileri 'fahiş zam' gerekçesiyle itirazlarını dile getirdi. Öte yandan İmamoğlu'nun 'ulaşımı ucuzlatacağız' çelişkisi tekrar gözler önüne serildi. İşte İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar...
26 Aralık'ta yapılması planlanan Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısını 6 Ocak tarihine erteleyen İBB yönetimi, kurum ve esnaf temsilcilerinin yer aldığı alt komisyonda başkanlık teklifi olarak yüzde 55 zam teklifi getirdi.
İBB yönetiminin yüzde 55 zam olarak görüşmeye açtığı teklifine UKOME temsilcileri 'fahiş zam' gerekçesiyle itirazlarını dile getirdi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ! MAKSİMUM YÜZDE 20-25 ARASINDA OLMASI GEREKİYOR
Sosyal medya hesabından İBB yönetiminin fahiş zam furyasını duyuran İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, yaptığı açıklamada "Enflasyon hesabına göre bakıldığında toplu ulaşım zammı maksimum yüzde 20-25 arasında olması gerekiyor. Ancak İBB yönetimi pazarlık payını yukarıdan açabilmek için bu şekilde bir fahiş zam teklifiyle UKOME alt komisyonuna teklifte bulunuyor. Elbette ki Pazartesi günü gerçekleşecek olan UKOME toplantısında bu şekilde bir zam çıkmayacaktır. Çünkü UKOME temsilcileri de bu zammı fahiş buldu." şeklinde konuştu.
Türkyılmaz devamında, "Zaten Temmuz ayında yüzde 13 zam yapıldı. Bunun da duyurulması gerekiyor. Aksi takdirde İBB yüzde 20-25 zam yaptı olacak. Ancak istedikleri zam oranının yüzde 55 olduğunun bu fahiş zamma UKOME temsilcilerinin çoğunluğunun karşı çıktığının ve temmuz zammı da dahil edilerek zammın alınacağının bilinmesi gerekiyor" dedi.
"UCUZLATACAĞIZ" ÇELİŞKİSİ
Öte yandan İmamoğlu'nun (20 Şub 2019) tarihinde ulaşım vaatlerindeki paylaşımında "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız." ifadelerinde kullandığı çelişkiler tekrar gözler önüne serildi.
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YAPILAN ZAMLAR
UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.
Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarılmıştı.
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkmıştı.
Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltilmişti.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıkmıştı.
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya çıkmış, personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya yükselmişti.