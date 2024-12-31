CHP'li İBB'den İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 55 zam teklifi! İmamoğlu’nun “ucuzlatacağız” çelişkisi...

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İBB yönetiminin yüzde 55 zam olarak görüşmeye açtığı teklifine UKOME temsilcileri 'fahiş zam' gerekçesiyle itirazlarını dile getirdi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ! MAKSİMUM YÜZDE 20-25 ARASINDA OLMASI GEREKİYOR

Sosyal medya hesabından İBB yönetiminin fahiş zam furyasını duyuran İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, yaptığı açıklamada "Enflasyon hesabına göre bakıldığında toplu ulaşım zammı maksimum yüzde 20-25 arasında olması gerekiyor. Ancak İBB yönetimi pazarlık payını yukarıdan açabilmek için bu şekilde bir fahiş zam teklifiyle UKOME alt komisyonuna teklifte bulunuyor. Elbette ki Pazartesi günü gerçekleşecek olan UKOME toplantısında bu şekilde bir zam çıkmayacaktır. Çünkü UKOME temsilcileri de bu zammı fahiş buldu." şeklinde konuştu.

Türkyılmaz devamında, "Zaten Temmuz ayında yüzde 13 zam yapıldı. Bunun da duyurulması gerekiyor. Aksi takdirde İBB yüzde 20-25 zam yaptı olacak. Ancak istedikleri zam oranının yüzde 55 olduğunun bu fahiş zamma UKOME temsilcilerinin çoğunluğunun karşı çıktığının ve temmuz zammı da dahil edilerek zammın alınacağının bilinmesi gerekiyor" dedi.