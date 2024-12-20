İBB’den Otogarda bulunan işletmelere fahiş zam! Protesto eden vatandaşlara müdahale ettiler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bulunan işletmelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan yüzde 135 oranında kira zammı ve otogara giriş çıkış yapan otobüslerin ücretlerine yüzde 150 oranında zam yapıldı. Yapılan zammı protesto etmek isteyen otogar esnafı ve otobüs sürücülerinin yaptığı basın açıklaması Otogar yönetimi tarafından engellenmeye çalışıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bulunan işletmelere yüzde 135 ve İSPARK tarafından şehirlerarası yolcu otobüslerinin otogara giriş için ücretine yüzde 150 oranında zam yapıldı.
Durumu protesto etmek isteyen işletmeciler ve otobüs şoförleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba Otogar idaresi tarafından engel olunmak istendi. Açıklama yapmak isteyen grup ile idare arasında yaşanan o gerginlik görüntülere yansıdı.
'YÖNETİM İSTİFA' SLOGANI ATILDI
Basın açıklaması yapmak isteyen gruba yapılan müdahale sonrası alanda toplanan grup otogar yönetiminin engel olması üzerine 'Yönetim istifa' şeklinde slogan attı.
OTOPARK İŞLETMESİ 2019'DA İSPARK'A DEVREDİLMİŞTİ
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otopark işletmesi İBB Meclis toplantısında alınan karar ile 2019 yılında 5 yıl süreyle İBB iştiraki olan İSPARK'a devredilmişti. Otopark işletmesinde gelirin yüzde 25'i İBB'ye geri kalanı da İSPARK'a gidiyordu.
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